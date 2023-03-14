В оренду здають приміщення на Тернопільщині. Стартова ціна 4,66 грн.

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини приміщення першого поверху, що знаходиться на балансі Головного сервісного центру МВС.

💡Технічний стан об’єкта оренди задовільний. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.

💰Стартова ціна – 4,66 грн;

⌛️Прийом пропозицій до участі – до 16 березня 20:00;

🗓Дата аукціону – 17 березня;

📏Площа – 1 м²;

📍Локація – Тернопільська обл., с. Підгородне, вул. Стрийська 5.

↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3JDxfq3