10:30 | 30.11.2021
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«Будемо з хлібом!»: у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» завершили жнива

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На полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» завершили збір пізніх зернових, зокрема кукурудзи.

У вирощуванні та зборі урожаю підприємство використовує нову сучасну техніку, висококваліфікованих спеціалістів, що дає можливість вчасно зібрати урожай, реагувати на зміни погоди та координувати дії усіх залучених у цьому процесі.

– Цьогорічний сезон був досить складним. Він поставив перед сільськогосподарськими виробниками багато викликів, але, дякуючи злагодженій роботі колективу, вдалося вчасно і без втрат його пройти. Незважаючи на кількаразове збільшення цін на пальне та енергоносії, компанія добилася позитивних фінансових результатів,  зазначив голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Директор підприємства Казимир Попіль відзначив найкращих працівників за показниками роботи. Їх заохочено окремими новими службовими автомобілями.

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