На Тернопільщині судитимуть ділків, які незаконно видобули піску на понад 40 мільйонів гривень

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування відносно злочинної групи, яка незаконно видобула 35,5 тис. м.куб. корисних копалин. Організатор орендував ділянку для ведення бізнесу, проте безпосереднє видобування піску разом зі співучасниками здійснював без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності. За це їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили, що організував діяльність злочинної групи 58-річний місцевий мешканець. Він оформив себе як фізичну особу-підприємця, отримав дозвіл на видобування корисних копалин і орендував ділянку для ведення бізнесу, проте сам видобуток вів без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності.

До оборудки залучив свого сина та двох водіїв спецтехніки, які відповідали за незаконний видобуток піску з подальшим його відвантаженням до місць реалізації. Здобутий пісок відвантажували на місцеві майданчики з продажу будівельних матеріалів та продавали фізичним та юридичним особам.

У жовтні минулого року поліцейські провели обшуки за місцями роботи й проживання фігурантів, в ході яких вилучили службову документацію з доказами правопорушень, печатки, гроші й спецтехніку. Крім того, на території Чортківського району, де учасники злочинної групи здійснювали незаконний видобуток піску, було призначено й проведено інженерно-екологічну експертизу. За її результатами, зловмисники незаконно видобули 35,5 тис. м.куб. корисних копалин місцевого значення, чим завдали державі збитків у великих розмірах — понад 40 млн грн.

У квітні поточного року слідчі Нацполіції повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за порушення правил використання надр і незаконне видобування корисних копалин організованою групою за попередньою змовою (ч. 2 та 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України), а в вересні під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальні акти до суду.

За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.