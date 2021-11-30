“VIP Тернопіль” зіграли в “Гру в кальмара” (відео)

Коміки з колективу “VIP Тернопіль” відзняли пародію на відомий корейський серіал “Гра в кальмара”, яка у жовтні стала лідером переглядів на Netflix.

За сюжетом пародії, героїв розмістили у закинутій будівлі, де вони взяли участь у традиційних конкурсах, які можна побачити на пересічних українських весіллях.

«Гра в кальмара» — південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Серіал, що складається з дев’яти епізодів, оповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки тут смертельні.