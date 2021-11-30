На Тернопільщині вихованці інтернату побачили Бережани з висоти пташиного польоту

Незвичний подарунок отримали вихованці Бережанського ліцею (інтернату) від небайдужого Тернополянина М., який забажав залишитися анонімним, звернувшись до фонду “Майбутнє сиріт”.

Діти побачили місто Бережани з висоти пташиного польоту, відчули адреналін та пережили море різних емоцій – від радості до переживань.

«Клас», «круто», «трішки страшно» «бомбезно», «огооо…»

Цей момент запам’ятається дітям на все життя, адже піднятися на повітряній кулі, не є частою можливістю будь-якій людині.

Окрім того, діти, на власні очі, дізналися принцип, як запускається повітряна куля і, які труднощі можуть виникнути у людей, що займаються таким видом спорту.

Саме таких емоцій, вражень, уваги чекають діти і запам’ятають на довго ніж великі гори солодощів.

Кожен з вас може долучитися до діяльності благодійного фонду «Майбутнє сиріт» і пропонувати події, зустрічі, екскурсії, практичні майстер класи, походи вихованцям закладів опіки Тернопільської області.

Також, ви можете надсилати благодійні пожертви на рахунок фонду, щоб команда могла планувати заходи і події для дітей, які позбавленні батьківського піклування Тернопільської області.