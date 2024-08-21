16:38 | 21.08.2024
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Через негоду частина Тернопільщини без світла

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За інформацією ВАТ «Тернопільобленерго» внаслідок несприятливих погодних умов (короткочасні грози, град) 20.08.2024 року на території Тернопільської області станом на 06:00 год. 21.08.2024 року знеструмлено 24 населених пункти, а саме: в районі обслуговування Бучацького РЕМу – 1 н.п., Чортківського РЕМу – 4 н.п., Тернопільського РЕМу – 1 н.п., Збаразького РЕМу – 11 н.п., Лановецького РЕМу – 2 н.п. та Монастириського РЕМу – 5 н.п. Відновлювальні роботи тривають.

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