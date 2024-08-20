Обзор Internet Computer (ICP): история, уникальные возможности, плюсы и минусы

Проект и token ICP признается одним из самых перспективных и инновационных в цифровом мире. Его суть заключается в том, что он открывает доступ к инструментам и технологиям, которые позволяют разрабатывать децентрализованные приложения, повышать безопасность и обеспечивать масштабируемость системы. Появление такого стартапа спровоцировало выход блокчейн-технологии на совершенно новый уровень. Возможно, вскоре удастся увидеть интернет, который будет построен на основе протокола Internet Computer.

Как создавался Internet Computer и какие особенности в него заложены?

Началом истории проекта можно считать 2015 год, когда возникла компания DFINITY. В то время она ориентировалась на создание новой децентрализованной сети, которая давала бы возможность переносить и управлять тысячами приложений надежно и с высокой скоростью. По прошествии многих тестов и модификаций технологию назвали Internet Computer.

Internet Computer – это система, где главный акцент делается на децентрализации. Пользователи могут создавать, хранить и управлять приложениями на площадке, не переживая за перенос их на другие серверы. Все разработки сохраняются в созданной сети. Пользователи могут получить к ним доступ из любой точки мира.

Используемый механизм консенсуса дает возможность пользоваться целыми зонами памяти, чтобы создавать корректные блоки цепочки. Для проекта Internet Computer это сокращает затраты на вычисления. Кроме того, можно расширять мощности сети на многие годы вперед при поддержке уже существующих технологий.

Стартап стал возможностью для разработчиков делать бесплатные приложения, доступные для всех пользователей интернета. Это также позволяет привлекать новых клиентов и разрабатывать уникальные децентрализованные решения почти в любой отрасли.

Как Биткоину, Эфириуму, Акси Инфинити, так и Internet Computer нужны инвесторы для развития. В этот проект поверили многие известные компании и личности из криптоиндустрии и финансовой сферы. Среди гигантов можно выделить Polychain Capital, Scalar Capital, Andreessen Horowitz и пр. Инвесторы предполагают, что проект способен спровоцировать революцию в мире интернета за счет новой, приватной и более безопасной экосистемы, разработанной на базе блокчейна.

Плюсы и минусы Internet Computer

Первое и главное преимущество проекта – способность к масштабированию. Как результат – разработчики могут создавать и развивать децентрализованные сервисы приложения на мощных ресурсах. По итогу это приводит к существенной экономии времени и улучшению качества готового продукта.

Среди прочего, Internet Computer помогает повысить безопасность и анонимность пользователей. Для этого применяется децентрализованная система хранения данных и защита от несанкционированного доступа. Токеномика ICP предусматривает, что более 469 млн. токенов создано в Genesis. Оборотное предложение составляет более 467 млн. ICP. По показателю рыночной капитализации эта криптовалюта занимает 24 место из всех криптопроектов.

При оценке Internet Computer важно также упомянуть и недостатки. Ключевой из них заключается в том, что разработка на платформе требует от пользователей узконаправленных знаний. У некоторых разработчиков эта особенность может вызвать некие проблемы.