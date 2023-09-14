Чоловік, який обкрадав храми на Тернопільщині, не може нести відповідальності за свої дії
У соціальних мережах шириться інформація про те, що невідомий чоловік неодноразово намагався проникнути в церкви на Лановеччині. Про останній такий випадок написав на своїй Фейсбук-сторінці настоятель сільського храму з села Шушківці.
Поліцейські задокументували два факти проникнення та спроби проникнення до церков у місті Ланівці та в селі Шушківці. Вони встановили особу правопорушника. Причетним до обох подій виявився 28-річний житель Лановецької громади. Зловмисник має проблеми зі здоров’ям і перебуває на обліку у лікаря психіатра. Правоохоронці вже неодноразово проводили з ним та його родичами профілактичні бесіди.