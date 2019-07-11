Чортків – друге місто після Тернополя за кількістю персональних комп’ютерів в навчальних закладах

На позачерговій 62-й сесії Чортківської міської ради, яку провів міський голова Володимир Шматько, депутати проголосували за прийняття змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1355 «Про міський бюджет на 2019 рік».

Зокрема, на потреби галузі охорони здоров’я додатково виділено кошти загальною сумою 200 тис. грн на закупівлю інсуліну. Нагадаймо, що люди хворі на діабет отримують вищезгаданий препарат безкоштовно.