Чортків – друге місто після Тернополя за кількістю персональних комп’ютерів в навчальних закладах
На позачерговій 62-й сесії Чортківської міської ради, яку провів міський голова Володимир Шматько, депутати проголосували за прийняття змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1355 «Про міський бюджет на 2019 рік».
Зокрема, на потреби галузі охорони здоров’я додатково виділено кошти загальною сумою 200 тис. грн на закупівлю інсуліну. Нагадаймо, що люди хворі на діабет отримують вищезгаданий препарат безкоштовно.
За кошти платників податків міста пільгові категорії населення мають змогу користуватися громадським транспортом безоплатно, використовуючи спеціальні талони. Коштів, котрі були передбачені при формуванні бюджету, виявилось недостатньо. Тож для забезпечення компенсації перевізникам за надавані послуги депутати додатково виділили 100 тис. грн.
Також депутати затвердили договір між Чортківською міської радою та Тернопільської обласною адміністрацією «Про міжбюджетний трансферт». Згідно з ним, 30% від суми, яка необхідна для закупівлі комп’ютерів школам співфінансується із місцевого бюджету. Щоб придбати ще 47 ПК для шкіл міста рішенням сесії було виділено 141 103 грн. Варто зазначити, що Чортків – друге місто після Тернополя за кількістю персональних комп’ютерів в навчальних закладах.
Окрім того, для підтримки місцевих юнацьких футбольних команд депутати виділили із місцевого бюджету 65 тис. грн.