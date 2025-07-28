Чортків залишиться без транспорту? Перевізник відмовився обслуговувати місто

1 серпня приватний перевізник «Чортківське АТП-16142» припиняє обслуговування трьох маршрутів у Чортківській громаді

Чортківська міська рада отримала офіційне повідомлення від приватного перевізника «Чортківське АТП-16142», у якому йдеться про припинення надання послуг з перевезення пасажирів з 1 серпня на трьох маршрутах Чортківської громади, попри діючий договір.

Йдеться про такі маршрути:

✔️ №1 «СЕ Борднетце – Заводське»

✔️ №2 «СЕ Борднетце – Заводське – станція Вигнанка»

✔️ №7 «Чортків – Росохач»

Це не перший випадок, коли перевізник порушує умови договору: в останні місяці фіксувалися численні випадки скасування рейсів без попереджень, що ставало причиною для незручностей для мешканців громади, які не могли вчасно дістатися на роботу або до медичних установ.

Міська рада, як організатор пасажирських перевезень, активно працює над вирішенням проблеми. Зокрема, вже завтра, 29 липня, планується проведення позачергового засідання виконавчого комітету, на якому буде розглянуто питання призначення тимчасового перевізника для забезпечення перевезень на вищезазначених маршрутах.

👉 Після ухвалення рішення, місто проінформує мешканців про нового перевізника та опублікує графіки руху автобусів, щоб уникнути незручностей для жителів громади.