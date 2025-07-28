У Тернополі встановлюють спеціальний ліфт для військового з інвалідністю

У Тернополі триває облаштування спеціального горизонтального ліфта для військового з інвалідністю. Ініціативу реалізовують після звернення захисника до міського голови Сергія Надала під час особистого прийому громадян.

Захисник мешкає на першому поверсі багатоповерхівки. Через стан здоров’я самостійно пересуватися і виходити з дому йому вкрай важко. Можливості встановити традиційний пандус немає – під’їзд вузький, а відкидна конструкція перешкоджатиме іншим мешканцям.

Фахівці управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР разом із проєктантами ретельно вивчили ситуацію на місці. Опрацювали всі можливі рішення й дійшли висновку, що найзручнішим та безпечним варіантом стане облаштування горизонтального ліфта – спеціального підйомного механізму.

Монтаж обладнання вже розпочато. Після завершення робіт військовий зможе самостійно пересуватися та безперешкодно виходити на вулицю.