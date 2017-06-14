У 20 років життя тільки починається… Петро Дичковський з Чорткова має великі плани на майбутнє, але страшний діагноз не дає змоги розвиватися, навчатися, працювати. Вже 3 роки і 7 місяців хлопець бореться з раком головного мозку. Від 2013 року хлопець переніс дві операції, 30 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії. Його стан був задовільний. Весь цей період вів активний спосіб життя. Але, на жаль, вдруге стався рецедив. Необхідна ще одна операція, яка проведуть у Бельгії 21 червня 2017 року. Вартість операції та післяопераційна реабілітація вартують понад 100.000 $.

Давайте допоможемо Петру в боротьбі з недугою!

Будь-яку посильну суму можна перерахувати на номер карти Приватбанку: 5168 7423 5180 0416 (Дичковська Тетяна Петрівна – мама Петра, тел. 067 350 3818).