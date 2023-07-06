Чортківська громада на шляху до безбарʼєрності

Протягом останніх років питанню безбар’єрності почали приділяти все більше уваги в Україні, цим опікується особисто дружина Президента. Чортківська громада – не виключення: будівництво пандусів, пониження бордюрів тощо – для нас це вже не новинка. Втім, працювати у цій галузі тепер треба ще активніше та ефективніше, адже через велику війну багато українців отримали різного роду травми внаслідок бойових дій, і зараз вони починають вчитись жити у незвичній для себе реальності. Наше завдання – максимально допомогти їм у цьому.

Тому на наступному черговому засіданні сесії Чортківської міської ради депутатам для затвердження пропонуватимуть Програму розвитку безбар’єрного доступу до інфраструктури, транспорту, освіти, медицини тощо. По-суті, це буде покроковий план трансформації усього, що стосується безбар’єрності на наступні кілька років.

Йдеться про світлофори зі звуковими сигналами для незрячих, тактильну бруківку на тротуарах (вказує напрямок руху незрячим та людям зі слабким зором), пониження бордюрів, встановлення у адміністративних будівлях, закладах освіти, медицини, культури дверей без порогів відповідної ширини (для людей, що пересуваються на візках), будівництво правильних та зручних пандусів, ліфтів, встановлення кнопок виклику персоналу, відведення спеціальних паркувальних місць людей з інвалідністю тощо.

Керівники всіх установ комунальної власності Чортківської громади (медицина, освіта, культура, адміністративні будинки) найближчим часом повинні подати пропозиції, що, де і яким чином можна покращити відповідно до вимог ДБН у сфері безбар’єрності у першу чергу.

Водночас Чортківська міська рада закликає керівництво інших державних установ, банків, представників бізнесу звернути особливу увагу на забезпечення рівного доступу усіх людей до ваших будівель. Безбар’єрність – це не абстрактні вимоги, це не «для галочки», а для конкретних людей, які цього щодня дуже потребують.

Також, користуючись нагодою, звертаємось до мешканців Чортківської громади із проханням брати активну участь у забезпеченні безбар’єрності у нашій громаді, організувати дієвий зворотний зв’язок із нами та повідомляти про місця, де люди, що пересуваються на візках, чи батьки із дітьми у візочках відчувають незручності із доступом до будь-яких послуг.