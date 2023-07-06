Как выбрать частотный преобразователь: базовые рекомендации от PRK

С целью повышения продуктивности и рабочих параметров электродвигателя используются частотные преобразователи. Подключенное к двигателю устройство помогает изменить частоту напряжения, что помогает менять направление вращения ротора. В результате достигается улучшение всех рабочих показателей электродвигателя, что помогает продлить срок службы силового агрегата. При этом очень важно придерживаться рекомендаций по выбору подходящего по параметрам частотного преобразователя.

Основные технические характеристики частотных преобразователей

При выборе преобразователя частоты, который обеспечит стабильное долговечное функционирование электродвигателя, важно обращать внимание на такие параметры:

Тип управления, который может быть векторным или скалярным. Если планируется работа в особо сложных условиях с постоянными повышенными нагрузками и необходимым поддержанием крутящего момента, стоит использовать более дорогой векторный вариант.

Какой предусмотрен способ торможения вала. При аварийных отключениях электропитания при отсутствии дополнительных устройств торможение может осуществляться по инерции, но такой вариант не отвечает требованиям безопасности. Резкое торможение, осуществляемое за счет обратного вращения поможет останавливать устройство при отключении питания.

Влагозащита корпуса и отвод тепла. В зависимости от планируемых условий эксплуатации важно выбрать подходящую защиту. Для защиты от перегрева преобразователя используются дополнительные охладители.

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Что важно учесть при выборе подходящей модели

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Среди дополнительных параметров необходимо брать в учет:

каким может быть максимально допустимое электропитание;

на какие максимальные нагрузки рассчитано устройство и есть защита от кратковременных аварийных перегрузок;

на какие перегрузки рассчитан преобразователь и насколько длительными они могут быть.

Выбор преобразователя должен осуществляться на основании проведенных инженером расчетов. Это поможет предусмотреть все возможные варианты перегрузок, а также подобрать устройство, устойчивое к имеющимся условиям работы.