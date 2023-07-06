До уваги тернополян. Працівники тепломереж будуть перевіряти показники лічильників

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», відповідно до умов договору раз на рік контролери комунального підприємства повинні перевіряти дані показника лічильника гарячої води.

Від сьогодні, 6 липня, працівники тепломереж будуть відвідувати помешкання громадян з метою контрольного зняття показів водомірів.

Контролер зобов’язаний перевірити стан приладу обліку споживача і зафіксувати його показання. Впродовж сьогоднішнього дня заплановано здійснити візити у багатоквартирні житлові будинки за адресами:

вул. Сергія Корольова, 6;

бульв. Симона Петлюри, 10;

вул. 15 квітня, 8.