18:15 | 6.07.2023
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Новини Тернополя 

До уваги тернополян. Працівники тепломереж будуть перевіряти показники лічильників

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Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», відповідно до умов договору раз на рік контролери комунального підприємства повинні перевіряти дані показника лічильника гарячої води.

Від сьогодні, 6 липня, працівники тепломереж будуть відвідувати помешкання громадян з метою контрольного зняття показів водомірів.

Контролер зобов’язаний перевірити стан приладу обліку споживача і зафіксувати його показання. Впродовж сьогоднішнього дня заплановано здійснити візити у багатоквартирні житлові будинки за адресами:

  • вул. Сергія Корольова, 6;
  • бульв. Симона Петлюри, 10;
  • вул. 15 квітня, 8.

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