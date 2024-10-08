Чортківська міська рада віддала майже 900 тис.грн. боргу через помилку попередників

Спадковість влади, як і медаль, має дві сторони. У кращому випадку нова влада завершує реалізацію проєктів, розпочатих попереднім керівництвом, у гіршому – розплачується за помилки і борги попередників. Про це повідомляє чортківська міська рада.

Саме такою є історія з аптекою по вул. Ринок.

Ще у 2013 році Чортківська міська рада незаконно продала вищезгадану аптеку одній із жительок міста за ~800 тисяч гривень. Згодом Тернопільська обласна рада, яка є справжнім власником приміщення, ініціювала судовий процес, який тривав з 2016 року по цей час. Суд задовольнив позов облради, котрій вдалось довести, що приміщення насправді перебуває у їхній власності.

У результаті ошуканий покупець вимагав від Чортківської міської ради понад два мільйони гривень відшкодування (опираючись на різницю у курсі долара США та враховуючи моральну шкоду). Втім теперішній команді юристів завдяки грамотній та клопіткій роботі вдалось досягнути ухвали суду, відповідно до якої міська рада зобов’язали повернути 866 821гривню покупцеві.

На підставі рішення суду ми змушені були вносити зміни до бюджету, знявши кошти із резервного фонду та направивши їх на сплату боргу. Ті кошти мали використати на ремонти санвузлів у закладах освіти та підготовку до опалювального сезону у будівлях бюджетної сфери…

Станом на сьогодні всю суму з бюджету Чортківської громади сплачено. Та чи мали би сучасники, особливо у такий складний час, так дорого розплачуватись за помилки попередників?..