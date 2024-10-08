Це призначення покладає на мене відповідальність за життя і майбутнє всієї нашої Церкви. Знаючи, які важкі часи переживає наш український народ через війну, я продовжуватиму інформувати католицький світ про те, що відбувається на нашій землі, і постійно нагадуватиму про Україну. Про це заявив кардинал-номінант Микола Бичок, поділившись своєю реакцією на призначення з пресслужбою Мельбурнської єпархії УГКЦ.

«Для мене, як і для багатьох інших, ця новина стала великою несподіванкою, — сказав владика Микола, одержавши звістку про своє призначення. — Я, безумовно, відчуваю хвилювання, тому що це призначення є великим привілеєм. Це не привілей, наданий мені особисто, а привілей, наданий Папою Франциском усій Українській Греко-Католицькій Церкві та Католицькій Церкві в Австралії. Я намагатимусь наслідувати гідний приклад моїх попередників-кардиналів: патріарха Йосифа кардинала Сліпого, який звільнившись після 18 років радянського ГУЛАГу та переїхавши до Рима, став голосом нашої Церкви у вільному світі і, використовуючи різні форуми, наголошував на переслідуваннях Церков у СРСР та закликав до більш радикальних дій для захисту прав вірян; блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського, який повернувся, щоб очолити Церкву в Україні, незважаючи на похилий вік і фізичну неміч, створив структури й інституції, які допомогли нашій Церкві перейти від переслідувань до свободи; блаженнішого Любомира кардинала Гузара, завдяки якому УГКЦ після виходу з підпілля і відродження на Заході України знову повернула осідок Верховного Архиєпископа Церкви зі Львова до Києва, започаткувавши активний розвиток УГКЦ на теренах Центру, Сходу та Півдня України».

Владика Микола також згадав про свого попередника в Австралії: «Кардинал Джордж Пелл, який так багато досягнув в Австралії та Римі і, незважаючи на всі звинувачення та випробування, був вірним Богові до кінця».

Кардинал-номінант розповів, що це призначення покладає на нього велику відповідальність за життя і майбутнє всієї Церкви.

«Це також велика відповідальність перед Католицькою Церквою в Австралії, де поступово втрачається віра і поширюється секуляризація. Я бачу ці виклики й прошу Господа, щоби провадив мене на цьому шляху та допоміг гідно прийняти і відповісти на них», — додав архиєрей.

На завершення владика Микола закликав: «Усвідомлюючи цю велику відповідальність, прошу всіх молитися за мене, щоб Господь дав мені сили гідно сповнити покликання, яке мені довірила Свята Церква!».

Нагадаємо, що 6 жовтня 2024 року Папа Франциск оголосив, що 8 грудня проведе консисторію з нагоди введення в сан нових кардиналів. У переліку є також владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ з Австралії.

Як інформує пресслужба Мельбурнської єпархії, для УГКЦ і Католицької Церкви в Австралії владика Микола Бичок на тепер буде єдиним кардиналом. Оскільки Мельбурнська єпархія УГКЦ охоплює не лише Австралію, а й Нову Зеландію та Океанію, Мельбурнський єпарх буде одним із кардиналів Океанії, разом із кардиналами у Веллінгтоні, Тонга, Порт-Морсбі та Ділі.

Довідка

В історії УГКЦ було шість єпископів, які були проголошені кардиналами: митрополит Ісидор Київський (1385–1463), митрополит Михайло Левицький (1774–1858), митрополит Сильвестр Сембратович (1836–1898), патріарх Йосиф Сліпий (1892–1984), патріарх Мирослав Іван Любачівський (1914–2000), патріарх Любомир Гузар (1933–2017).

В історії Католицької Церкви в Австралії було сім кардиналів, останній з яких кардинал Джордж Пелл відійшов до вічності в січні 2023 року. Так владика Микола Бичок стане сьомим кардиналом в історії Української Греко-Католицької Церкви та восьмим в історії Католицької Церкви в Австралії.