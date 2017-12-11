Чи є на Тернопільщині епідемія грипу

8 грудня «Тернопільське територіальне медичне об`єднання» провело аналіз щотижневого моніторування респіраторно- вірусної інфекції. За відповідний період по дільницях лікувально- профілактичних закладів зареєстровано 267 хворих, з них 140 дітей з цієї кількості 107 шкільного віку. Показник захворюваності на даний час становить – 395,7, епідпоріг сягає -751.

Випадків захворюваності кору виявлено 3. Нагадаємо, кір відноситься до дуже заразних захворювань, може призвести до пневмонії, вушної інфекції, енцефаліту та інших ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Спалахи кору відбуваються кожні 5-6 років, головною їх причиною є низьке охоплення щепленнями. Так, в Україні в минулому році менше половини дітей були щеплені проти кори згідно з календарем профілактичних щеплень. Лише 61% дітей до 6 років захищені від кору двома дозами вакцини КПК, і лише 64,3% дітей у віці до року отримали своє перше щеплення (дані станом на кінець серпня 2017 року).