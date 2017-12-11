Тернопільський мер Сергій Надал має можливість зробити те, що обіцяв

Депутат тернопільської міської ради Ігор Турський сьогодні зареєстрував проект рішення, який може припинити дискримінацію дітей не на словах, а юридично.

Відміна аморального рішення міськради – це позиція моя як депутата та вимога громадськості, – пише депутат в мережі Фейсбук. – Переконаний, що тернополянами є ті, хто наповнює казну міста.

Ігор Турський звернувся до секретаря Віктора Шумада, щоб він оприлюднив та вчинив всі необхідні дії для включення в порядок денний даного питання як додаткового на найближчій сесії міськради.

Будь-які відговірки депутат вважатиме маніпуляційними і неприйнятними.

Нагадаємо, міський голова Сергій Надал сказав, що ця проблема повинна вирішуватися лише між бюджетами міста, району та громад і у жодному випадку не повинні страждати батьки.

– Міська рада зі своєї сторони з розуміння ставиться до проблем району і розглядає можливість, щоб дошкільні та позашкільні навчальні заклади Тернополя безкоштовно відвідували діти працівників комунальних установ та закладів Тернополя, а також підприємців, які зареєстровані та сплачують податки у нашому місті».