Чим завершилася остання для Збаразького району каденція райради

Відбулося фінальне – сорок третє засідання сесії Збаразької районної ради для депутатів сьомого скликання. Наша каденція завершується – остання для Збаразького району, який ліквідовано.

Призначили виконуючого обов’язки директора КНП “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Марію Олегівну Перч до призначення керівника первинки за результатами конкурсу.

Також внесли зміни до районного бюджету і, зокрема, скерували 190 тисяч на інсулін, 250 тисяч на програму відповідно до якої контрактники-військовослужбовці отримують одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч, на районну програму “Турбота” 50 тисяч, а також 20 тисяч на енергоносії КНП “Максимівська лікарня”, 25 тисяч на програму забезпечення пожежної безпеки району, 75 тисяч на реконструкцію опалення амбулаторії села Максимівка.

Спрямували майже 800 тисяч на підключення до зовнішніх електромереж приміщення спортивного залу, що в містечку цукровиків. Сподіваюся, що нарешті цей багатомільйонний об’єкт спортивної інфраструктури запрацює.

Загалом усі п’ять років депутатський корпус районної ради працював злагоджено та ефективно.

Дякую усім депутатам за роботу. Це були складні і, разом з тим, цікаві та корисні роки роботи у місцевому самоврядуванні. Це – колосальний досвід.