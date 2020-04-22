COVID-19 виявили у митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП

У владики Сергія – митрополита Тернопільського і Кременецького Української православної церкви у співпраці з Московським патріархатом (УПЦ МП) київські медики виявили COVID-19, – пише Терен.

Нагадаємо, єдиним у Тернополі храмом УПЦ МП є Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії (вул. Коновальця, 1 – прим.). Причому у документах священнослужителя вказана тернопільська адреса. Таку інформацію столичні колеги і передали в обласний лабораторний центр. Як виявилося, лікують митрополита Сергія у Києві. Проте на Тернопіллі після вихідних медикам також стало працювати важче.

– Там же, в Олександрівській лікарні перебувають священник і його дружина із Почаєва, яким ми нещодавно встановили діагноз COVID-19, – каже заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев. – До речі, у митрополита Сергія могло було декілька місць проживань. І це дуже важливо з’ясувати, бо нам треба знати всіх осіб, що із ним останнім часом контактували.

Окрім того, хворобу уже підтвердили у 4-х священників і диякона, які правили у парафіях північних районів Тернопільщини. Про це стало відомо сьогодні, 22 квітня, під час засідання міського оперативного Штабу із подолання надзвичайної ситуації.

Лікар-епідеміолог Володимир Паничев традиційно надав присутнім у Ситуаційному центрі найсвіжішу статистику захворюваності на Тернопіллі. На його думку, про відмову від карантинних обмежень за таких умов сподіватися не варто.

– У цілому ситуація ускладнюється, – каже заступник начальника обласного лабораторного центру. – Після минулих вихідних ми отримали «свічку», тобто різке збільшення кількості хворих і підозр на COVID-19. Як і раніше, близько 70% хворих – це особи у віці від 30 до 65 років. Медпрацівників серед них загалом – 132. Більшість із них інфікувалися через свою роботу у районах.

Згодом він поділився своїми серйозними побоюваннями щодо подальшого розвитку ситуації із епідемією і в області, і в Тернополі.

– Ми певний час мали незмінну тенденцію щодо реєстрації випадків – 20-25 за добу, – стверджує Володимир Паничев. – А тепер стався різкий сплеск інфекції. Як на мене, причина – у надмірній активності громадян впродовж останнього тижня. Це – наслідки безпечності частини жителів Тернопілля. Можемо мати ще одну «свічку», і це лише додасть роботи медикам, а також ускладнить функціонування всієї системи охорони здоров’я. У такому випадку доведеться відстрочити будь-яке пом’якшення. І карантин, від якого ми всі вже так стомилися, доведеться продовжити.

До речі, стривожили медика й інші актуальні цифри. Так, за добу виникло аж 72 підозри на COVID-19. Це, по суті, 10-та частина усіх підозр, які були у медиків за весь час епідемії на Тернопіллі. Крім того, із 124 ПРЛ-обстежень за останню добу підтвердилися відразу 36. Тобто відсоток позитивних результатів став набагато вищим, ніж це було раніше. На думку фахівця, це свідчить про те, що ситуація стає все напруженішою.