Давньоєгипетські статуетки богині Ісіди — незвичні історичні знахідки на Тернопільщині

На фото – бронзова давньоєгипетська статуетка богині Ісіди з Гором на руках. Аналогічна статуетка була знайдена перед 1870 роком в с. Жабинці Чортківського повіту на Тернопільщині, а ще одна статуетка Ісіди – але, вже без Гора – віднайдена 1875 року крилошанином львівської греко-католицької капітули отцем Антоном Петрушевичем у селі Синьків Заліщицького повіту.

Про цю знахідку отець А. Петрушевич пише наступне: «…бронзова статуетка, яка представляє собою жінку з великими грудними сосками, голова якої у верхній частині прикрашена ніби віялом із сонячних променів…Описана статуетка Ісіди (була)…прибита на старій дубовій дощечці в домі одного селянина і поміщена між іконами святих на стіні. Вона зберігалась у родині її власника з давніх часів як зображення Пр.(есвятої) Богородиці…Ця фальшива ікона Божої Матері, помічена місцевим священником, була доручена мені для дослідження і передана до Музею старожитностей Руського Дому у Львові».

Ще одну бронзову статуетку, але вже із зображенням бога Осіріса, отець А. Петрушевич оглядав 1871 року у місцевого поміщика в с. Могильниця Теребовлянського повіту Тернопільщини. Зі згаданими вище фігурками давньоєгипетських богів і богинь має, можливо, якийсь зв’язок і знахідка давньоєгипетського музичного інструменту – систра, який був виявлений в районі нижньої течії Стрипи, ймовірно, в околицях біля Бучача, і детально, з усіма технічними характеристиками, описаний тим же отцем Петрушевичем. Згодом, схожі скульптурки давньоєгипетських божеств були знайдені біля с.Кам’янки Великої Коломийського повіту та с.Городниця Городенківського повіту. Вже у ХІХ ст. істориків зацікавив факт такої унікальної концентрації давньоєгипетських фігурок виключно на території Галицького Поділля і прилеглого Покуття. На початку 1990-х років висловлено припущення, що вищезгадані фігурки давніх єгипетських божеств залишили по собі вихідці із малоазійських провінцій Римської імперії, в яких був популярним культ Ісіди. Ці, прийшлі на Галицьке Поділля, спільноти перебували тут у складі вексиляцій (vexillationes) – спеціальних військових допоміжних підрозділів римської армії, які відправлялися за лімес (кордон) Імперії, углиб варварської території для контролю за виконанням договорів римської держави з варварами, або ж для охорони високопосадових осіб і військових валок. Отож, цілком ймовірно, що представники Римської імперії привнесли на наші землі властиві для них релігійні культи й обряди, зокрема, вшанування давньоєгипетської богині Ісіди. Микола Бандрівський