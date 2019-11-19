На Тернопільщині ледве не побились міський голова та активіст

Минула п’ятниця виявилась дуже спекотною та емоційно напруженою для багатьох працівників Борщівської міської ради та мешканців міста, які змушені були по годині часу стояти в черзі, щоб проголосувати за проекти громадського бюджету.



Як розповідає один з постійних читачів “Звістки“, зранку 15 листопада у стінах міської ради виник словесний конфлікт між міським головою Іваном Кобилянським та одним з активістів, який спостерігав за процесом голосування за громадські проекти. Словесна перепалка ледь не переросла в штурханину і бійку між керівником громади і молодим чоловіком, після чого працівники міської ради вирішили викликати працівників правоохоронних органів.



Уже після прибуття поліцейських ситуація нормалізувалась.

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