08:09 | 19.11.2019
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На Тернопільщині ледве не побились міський голова та активіст

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Минула п’ятниця виявилась дуже спекотною та емоційно напруженою для багатьох працівників Борщівської міської ради та мешканців міста, які змушені були по годині часу стояти в черзі, щоб проголосувати за проекти громадського бюджету.

Як розповідає один з постійних читачів “Звістки“, зранку 15 листопада у стінах міської ради виник словесний конфлікт між міським головою Іваном Кобилянським та одним з активістів, який спостерігав за процесом голосування за громадські проекти. Словесна перепалка ледь не переросла в штурханину і бійку між керівником громади і молодим чоловіком, після чого працівники міської ради вирішили викликати працівників правоохоронних органів.

Уже після прибуття поліцейських ситуація нормалізувалась.

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