Де на Тернопільщині влаштували “полювання” на дітей

17 лютого 2018 року в ході проведення обласної державно-громадської операції «Діти вулиці. Вокзал» працівниками служби у справах дітей Кременецької міської ради, відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено нічний рейд у місцях перебування та відпочинку дітей та молоді у м. Кременець. Зокрема, члени рейдової групи відвідали: Кременецький парк культури і відпочинку, диско-клуби «Аква», «Дель-каста», бари «Піцерія», «Анастасія», ресторани «Соколя», «Волинь». Порушень дотримання законодавства України щодо недопущення продажу працівниками закладів алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, перебування осіб до 18 років в даних закладах після 22.00 години виявлено не було. Власникам закладів було вручено застереження про недопущення протиправних дій відносно дітей та молоді.

Зокрема, працівники державних служб міста нагадали приватним підприємцям міста, які здійснюють розважальну і підприємницьку діяльність, що Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено заборону щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

Продавець пива, (крім безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує перелічені товари, паспорт або інші документи, які підтверджують вік покупця, якщо у свідомого продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку. У разі відмови покупця надати такий документ продаж вищевказаних товарів такій особі забороняється.

Згідно з ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за порушення вимог Закону щодо обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у сумі 6800 гривень.

Крім того, на підставі ст. 15 вказаного закону, такому суб’єкту господарювання анулюється раніше видана ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Особа ж, яка безпосередньо здійснила продаж, тобто продавець, притягується до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 156 КУпАП у вигляді штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.).

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