Для жителів Байковецької громади купили 9 нових вуличних тренажерів. Фотофакт

Сьогодні в Байковецьку об’єднану територіальну громаду Тернопільського району доставили 9 комплектів тренажерів по 4 елементи.

Вони закуплені в рамках реалізації проекту «Будівництво спортивних майданчиків з елементами вуличних тренажерів». Цей проект співфінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спільно із місцевим бюджетом. Зокрема, з Байковецького бюджету на це спрямовано 230 тисяч гривень.

Як повідомив “Погляду” перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума, вуличні тренажери встановлять у кожному з 7 сіл об’єднаної громади. У Байківцях їх буде два — біля школи та адмінбудинку сільської ради.

Монтаж тренажерів планують провести навесні — за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, станом на зараз, у Байковецьку ОТГ входять сім сіл: Байківці, Дубівці, Лозова, Курники, Стегниківці, Шляхтинці, Гаї-Гречинські.