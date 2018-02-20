Патрульні затримали чоловіка, який підняв руку на власну матір

«Напився, вдарив мене по руці, зламав палицю, тепер мушу з метром ходити», – жалілася 70-річна пенсіонерка патрульним, які прибули за викликом на вулицю Симоненка, 19 лютого, близько 11-ї години ранку, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

За словами заявниці, 41-річний син постійно влаштовує п’яні дебоші. Цього разу він справді був нетверезим, поводився агресивно, вживав лайку.

Чоловіка затримали та доставили до відділку поліції. На правопорушника патрульні поліцейські склали протокол за насильство в сім’ї. Подальшу долю порушника вирішуватиме суд.