27 травня, на 65 році життя, після тривалої й нерівної боротьби із важкою недугою передчасно відійшла у вічність лікар екстреної медичної допомоги Надія Сорока. Погану звістку повідомляють в обласному Центрі ЕМД.

Увесь життєвий шлях пані Надії був тісно пов’язаний зі службою швидкої допомоги, нелегкій праці на якій вона присвятила усе своє життя. Мудра та розважлива, добра та безвідмовна, вона ніколи не стояла осторонь проблем тих, хто був поруч. Будучи справжнім професіоналом лікарської справи, у роботі щедро ділилася своїм досвідом, невтомно допомагала людям, завжди була відкритою до чужого болю, вражала добротою своєї душі та глибиною вродженої людяності.

Низько схиляємо голову перед відходом у вічність цієї порядної й чесної людини. Розділяємо біль важкої втрати із сім’єю, рідними та друзями Надії Євгенівни та глибоко сумуємо з приводу її смерті. Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях, – кажуть колеги.