Держава почне виплачувати винагороду за знаходження загиблих диких кабанів

За постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2025 № 121, яка набуває чинності з 1 вересня поточного року разом із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про ветеринарну медицину», держава запроваджує систему матеріального заохочення для громадян за виявлення загиблих диких кабанів, які можуть бути джерелом поширення африканської чуму свиней (АЧС).

За словами Володимира Кустурова, заступника Голови Держпродспоживслужби, прийняття цього нормативно-правового акту є важливим кроком на шляху євроінтеграції та гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами. «Ми очікуємо, що матеріальне заохочення населення сприятиме прискоренню реалізації протиепізоотичних заходів, що значно підвищить їх ефективність,» – зазначив він.

Умови отримання винагороди:

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть отримати винагороду розміром 0,5 прожиткового мінімуму (близько 1500 грн) за кожного знайденого загиблого дикого кабана.

Для цього необхідно повідомити про місцезнаходження трупа тераріальному органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні протягом 24 годин з моменту знахідки.

Особа повинна надати свої паспортні дані та контактну інформацію.

Виплата винагороди здійснюватиметься після отримання висновку уповноваженої лабораторії, який підтверджує наявність вірусу АЧС у загиблої тварини.

Алгоритм дій для всіх зацікавлених сторін чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів, що дозволить державі оперативно реагувати на загрозу поширення захворювання.

Запровадження цієї системи є ще одним прикладом активних заходів уряду щодо гармонізації нормативно-правової бази з європейськими стандартами та підвищення ефективності заходів проти епізоотичних загроз.