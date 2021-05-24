Провал року: «Палац спорту», який Надал обіцяв відкрити в цьому році, розкрадають

«Ми уже розпочали підготовчі роботи з будівництва «Палацу спорту». Він буде знаходитися на проспекті Злуки, 3А. Будівництво плануємо завершити у 2021 році»,- писав міський голова Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у фейсбуці ще 29 жовтня 2019 року.

Минуло два роки. І в п’ятницю, 21 травня, уже 2021 року поліція області заявила, про крадіжку матеріалів, які мали б використати для будівництва стадіону.

«Крадіжки учасники угруповання скоювали з об’єкта, будівництво якого ведеться за бюджетні кошти. Сума збитків становить 5,5 мільйона гривень. Крадені товарно-матеріальні цінності зловмисники збували за зниженими цінами суб’єктам господарювання у Рівненську область. Незаконну схему збагачення викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини. До поліцейських надійшла заява від представника будівельної компанії про те, що з майданчика, де за бюджетні кошти здійснюється будівництво спортивного комплексу, систематично вчиняються крадіжки будівельних матеріалів. У ході оперативних заходів нам вдалося встановити, що до злочину причетні щонайменше четверо осіб, – розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Віталій Кравчук.

Про те, що будівництво ведеться, м’яко кажучи, сумнівно, писав ще у квітні журналіст Назарій Наджога у своєму розслідуванні. Він описував, що на будівельному майданчику проростає верболіз. З бетонних площадок стирчить арматура, частина вивезена. Жодної будівельної техніки. Подекуди завалений паркан, що дозволяє зайти на територію.

«Розкритий злочин десятиліття. Такої суми крадіжки наші правоохоронці ще не встановлювали. Доблесне УСР провело операцію “И”. На групу наркозалежних списали 5,5 млн. грн. бюджетних коштів з будівництва Палацу Спорту в Тернополі»,- прокоментував подію на своїй сторінці у фейсбуці журналіст.