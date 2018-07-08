До Великобірковської ОТГ вирішили приєднатись ще два села

Сьогодні, о 17.00 біля сільського клубу Малого Ходачкова, розпочалося громадське обговорення мешканцями сіл Малий Ходачків і Константинівки пропозиції Великобірківської селищної ради про утворення ОТГ з центром у Великих Бірках. Про це повідомляє голова ОТГ Роман Мацелюх.

На громадське обговорення прибули і зареєструвалися 171 мешканців обох сіл Малоходачківської сільської ради. На початку обговорення присутні заслухали чотирьох представників ініціативної групи обраних на попередніх зборах 24 червня. Ініціативна група досить детально проінформувала учасників обговорення про переваги і недоліки приєднання до вже утворених Байковецької та Великогаївької ОТГ та перспектив Великобірківської громади.

Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх у своєму виступі переконливо закликав присутніх спільно утворити Великобірківьку ОТГ, дав грунтовні відповіді на питання учасників зборів. В результаті голосування абсолютна більшість учасників громадського обговорення підтримала утворення Великобірківської ОТГ з центром у смт Великі Бірки. Тепер остаточне вирішення цього питання повинна прийняти сесія Малоходачківсбкої сільської ради.