На Тернопільщині у ліжку згорів чоловік

Трагічний випадок трапився 07 липня 2018 року. О 00:01 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Кременець надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в кімнаті приватного житлового будинку в селі Малі Бережці, Кременецького району. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося застотовувати апарати захисту органів дихання та зору. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили бездиханне тіло чоловіка 1979 р.н.

Найбільше вражає той факт, що в сусідній кімнаті цього ж таки житлового будинку перебували батьки загиблого, яких врятували місцеві жителі, вчасно вивівши їх з палаючої уже будівлі. Ймовірною причиною виникнення пожежі – куріння у ліжку в стані алкогольного сп’яніння. Вогнем знищено диван, ліжко, речі домашнього вжитку, побутова техніка..

За статистикою, паління у ліжку часто призводить до пожеж. Якщо жар від сигарети потрапляє на матрац чи ковдру, матеріал може довго тліти. Людина отруюється їдким димом і непритомніє. У випадках, коли вікна зачинені й немає доступу свіжого кисню, пожежа не завжди розгоряється.

У зоні особливого ризику, як завжди, безхатченки, самотні люди, пристарілі й ті, хто зловживає спиртним. Найчастіше такі випадки трапляються уночі, відтак здебільшого закінчуються фатально. Тому, незайвим буде застерегти усіх курців бути обережними під час паління, або взагалі відмовитися від згубної звички. Проста необережність може зіграти злий жарт не тільки з Вами, але і з близькими Вам людьми. Наслідки бувають просто жахливі!

В разі виникнення пожежі негайно телефонуйте в пожежно-рятувальну службу за номером «101»