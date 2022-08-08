Долоні пробиваються із землі – подарунок Козові від скульптора з Харкова

Скульптор із Харкова, який проживає у Козові, створив у подарунок містечку унікальну роботу з каменю – дві долоні, що пробиваються із землі. Встановили її на острівку біля річки Коропець. Ще один творчий презент для міста готує художник із Харкова.

На Тернопільщині на тривалий період проживання залишилися десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб. Чимало з них долучаються до волонтерства, до культурного середовища.

Про творчих особистостей із Харкова, які зараз мешкають у Козівській громаді, написали на сторінці “Громадські ініціативи Козівщини «Спільнодія».

“Доля розкидала студентських друзів, про яких з теплотою згадує пан Ілля, по різних містах і країнах…”- такі спогади видає google при пошуку “художник Ілля Паньок”. Думаю, що сьогодення продиктоване війною, додасть ще інші слова у спогади харків’ян – художника Іллі Паньок та скульптора Вячеслава Ємельяненка, які на даний час вимушено перебувають на Козівщині. Митцям організували зустріч (до того часу вони не зустрічалися у Козові). Свої творчі роботи, над якими вони зараз працюють (на спогади про перебування у Козові), вони залишать у нашому містечку. Козівська громада має шанс особисто поспілкуватися із видатними особистостями Харківщини, замовити роботу (художника, скульптора) чи організувати майстер клас для прихильників мистецтва”.

Галас