На Тернопільщині впіймали чоловіка, який неаконно зрубував дерева

Факт незаконної порубки лісу задокументували правоохоронці поблизу села Кудринці Борщівського району.

Як розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук, співробітники поліції спільно з працівниками Чортківського лісгоспу під час обстеження території виявили зрубаними вісім дерев породи сосна.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу порушника. Причетним до незаконної вирубки дерев виявився 45-річний місцевий житель. В його господарстві знайшли зрубану та оброблену деревину. Сума завданої шкоди становить понад 24 тисячі гривень.

За словами чоловіка, лісопродукцію він хотів використати для будівництва. Поліцейські вилучили деревину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 246 ККУ – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області