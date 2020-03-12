Допоможіть розшукати жительку Борщівщини Ольгу Бойко

Правоохоронці Борщівського відділення поліції розшукують мешканку Скали-Подільської Бойко Ольгу Олександрівну, 1933 року народження.

10 березня пенсіонерка вийшла з дому та не повернулася.



Прикмети зниклої: зріст 160 см., волосся сиве до плечей.

Була одягнена в коротку куртку зеленого кольору, платок синього кольору, сіру спідницю та чоботи чорного кольору.

Усіх, хто бачив жінку або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Борщові (068)-011-44-68, (098)-637-88-48, (068)-096-58-18 або на лінію «102».

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