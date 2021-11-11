Дорогу, яка з’єднує села Скала-Подільської громади, завершують ремонтувати 

Дорога Іванків-Гермаківка у Скала-Подільській громаді потребує ремонту вже роками. Нарешті мешканці дочекались її оновлення, адже сьогодні тут триває останній етап— асфальтування.

Дорогу ремонтують на двох ділянках. Сьогодні асфальтуємо цю, де крутий підйом. Вона була у дуже жахливому стані, що неможливо було тут проїхати. Також буде асфальтування ділянки дороги в самому селі. Наша команда продовжує ремонт доріг комунальної власності, для того, щоб кожна громада мала якісну інфраструктуру,— розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Оновлюють дорогу за сприяння депутата Тернопільської обласної ради (“За майбутнє”) Віктора Твердохліба. Він, як уродженець Борщівщини, добре знає, наскільки важливою є ця дорога для громади.

Мені приємно допомогти своїм землякам, адже дуже багато було звернень про цей відрізок дороги. Надіємось, що команда Івана Чайківського зробить ще багато добрих справ для наших людей, для моїх земляків, борщівчан,— говорить Віктор Твердохліб, депутат Тернопільської обласної ради.

Не ремонтували цю дорогу кілька десятків років, тому й не дивно, що вона була всіяна ямами. У людей часто виникали проблеми з доїздом, адже сюди відмовлялись їхати не тільки водії маршруток, а й таксі.

– Через цю дорогу я куплю в селі Турильче хату. Я десять років сюди їжджу, я думав, що тут дороги ніколи не зроблять. Це зробили, і це добре, бо за 30 років ніколи такі дороги не робили, як зараз роблять,— говорить Роман Кучер, водій таксі .

– Завдяки цій дорозі будуть з’єднані належним чином села Турильче, Підпилип’я, Вербівка, Залуччя, Нивра – це значна кількість мешканців, які, на жаль, через відсутність нормального дорожнього покриття, особливо на цих двох ділянках, які були в жахливому стані, мали проблеми з маршрутним транспортом, — розповідає Василь Паламар, представник партії «За майбутнє» у Скала-Подільській громаді.

Ремонтують дорогу за технологією холодного ресайклінгу.





