Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» залишається незмінним спонсором волейбольної команди «Галичанка»

Рівно рік тому Петро Іванович вирішив надавати спонсорську допомогу нашим волейболісткам та вручив сертифікат на суму в 360 тисяч гривень. Щомісяця команда отримувала по 40 тисяч гривень. Саме ці кошти давали можливість спортсменкам впродовж року брати участь в змаганнях, тренуватись та дотримуватись всіх заходів, які допомагали розвивати команду.

– Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» продовжує спонсорську допомогу. У 2016 ректор ТНЕУ запропонував Петру Івановичу допомогти і підтримати клуб, адже «Галичанка» грає у вищій лізі. Університету було важко, адже тоді це був єдиний заклад, який споконвіку утримував команду, на підтримку і розвиток якої потрібні були великі кошти: і на тренерство, і на поїздки, і на відповідне харчування спортсменок тощо. Тому Петро Іванович вирішив підтримати спільний проект і восени 2016 команді вручили сертифікат на 360 тисяч гривень. Вже цього року ми підвищили суму і виділятимемо на потреби волейбольного клубу 450 тисяч гривень, – розповідає директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка.

Відомо, що волейбольний клуб створили більше 30 років тому, а з 1999 року він виступає в Суперлізі України. За час свого існування команда неодноразово демонструвала хороші результати: в 2010 році стала Чемпіоном України, в 1994 та 2004 – володарем Кубку України.

За словами тренера команди Віктора Туркули, нещодавно в вересні команда виборола першість на турнірі в Чернігові. Вже на цьому тижні дівчата готуються до міжнародного турніру в Луцьку, 15 жовтня – до Суперкубку України з волейболу, а в двадцятих числах жовтня під час проведення Чемпіонату України «Галичанка» прийматиме в нас команду з Запоріжжя.