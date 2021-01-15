ДТП у Гусятині: в якому стані водій, який на слизькій дорозі з’їхав у кювет

14 січня о 2.08 районна бригада швидкої виїжджала у м. Гусятин, де надавала допомогу 28-річному пацієнтові. Чоловік, водій автівки, не впорався із керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет. Із закритою травмою грудної клітки, гематомою лівого ока, саднами обох колін, у стані алкогольного сп’яніння потерпілого, після наданої допомоги, шпиталізовано в Гусятинську райлікарню.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини