16:25 | 15.01.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік порізав шию, впавши на акваріум

Irena 0 Views Прокоментуй!

14 січня о 20.59 бригада швидкої виїжджала на вул. Вербицького в Тернополі, де надавала допомогу 34-річному пацієнтові.

Зі слів постраждалого, після вживання алкоголю він зашпортався у квартирі та впав на акваріум. Унаслідок падіння на гостре скло чоловік отримав різану рану шиї та венозну кровотечу…

Після оперативного надання допомоги, зупинення кровотечі пацієнта шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини

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