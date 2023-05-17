01:45 | 18.05.2023
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Два автомобілі не розминулися на Тернопільщині

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Два автомобілі не розминулися 16 травня близько 8:50. Аварія трапилася при виїзді з села Підгороднє. Швидку, поліцію та службу надзвичайних ситуацій викликали самі учасники автопригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz C 200, рухаючись в напрямку Бережан, зіткнувся з Hyundai Elantra.  Кермувальниця Hyundai не переконалася в безпечному русі, не пропустила автомобілі і почала виїжджати з другорядної дороги на головну. 

В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох пасажирів з  Hyundai – чоловіка 1979 року народження та неповнолітнього хлопця.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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