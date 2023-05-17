Кондиціонери Сooper&Hunter (Купер Хантер) та їх можливості

На питання, який кондиціонер найзручніше в управлінні та забезпечує максимальний комфорт, багато хто відповідає: кондиціонер Купер Хантер. Кліматична техніка цього бренду має широкий набір функцій для підвищення комфорту експлуатації та оптимізації витрати електроенергії. Перш ніж купити кондиціонер Купер Хантер, варто познайомитись із цими функціями ближче.

I Feel

Буквально назва цієї інтелектуальної функції означає “я відчуваю”. У внутрішньому блоці будь-якого сучасного кондиціонера є плата керування. Мікропроцесор:

● оцінює дані, одержані від температурного сенсора;

● порівнює фактичну температуру з бажаною;

● регулює роботу компресора та вентилятора для якнайшвидшого досягнення заданої температури та її подальшої підтримки.

Але температура в різних зонах великого приміщення не зовсім однакова, і якщо кондиціонер оптимізує температуру поблизу внутрішнього блоку, то далеко від нього вона може відхилятися від ідеальних показників.

Кондиціонер Сooper&Hunter https://air-conditioner.ua/uk/cooperhunter/ з функцією I Feel орієнтується на показники датчика температури, вбудованого в пульт дистанційного керування. І якщо користувач натискає відповідну кнопку на ПДУ, то кондиціонер працюватиме так, щоб створити оптимальні температурні умови саме в тому місці, де знаходиться пульт (точніше, людина, яка ним користується).

Турбо режим та теплий старт

Обов’язковий конструктивний елемент кондиціонера – вентилятор. Він обдує теплообмінник внутрішнього блоку і допомагає охолодженому (або підігрітому, якщо кондиціонер працює в режимі Тепло) повітрі швидше поширитися по всьому приміщенню. Кондиціонер може працювати в режимі охолодження, обігріву або вентилятора (активізувати циркуляцію повітря в приміщенні без зміни температури, як звичайний вентилятор). З роботою вентилятора також пов’язані додаткові режими та функції:

● якщо кондиціонер щойно ввімкнули і температура поки що далеко від ідеальної, можна активувати функцію Турбо. У цьому режимі і двигун компресора, і вентилятор працюють на максимальних оборотах, перший забезпечує якнайшвидше охолодження або нагрівання повітря, другий – його швидке розповсюдження по всьому приміщенню;

● якщо кондиціонер починає роботу в режимі обігріву, вентилятор вмикається не відразу, а через пару хвилин, коли повітря поблизу радіатора прогріється до комфортної температури. Ця функція називається теплим стартом чи захистом від холодного обдування.

Інтелектуальне розморожування

Коли температура за вікном опускається нижче за нуль, працюючий кондиціонер більшу частину часу нагріває повітря в приміщенні, але періодично повинен перемикатися на підігрів зовнішнього блоку, інакше той може зледеніти. Практично у всіх моделях кондиціонерів, які сьогодні є у продажу в інтернет-магазинах, розморожування активується автоматично, але існує два варіанти управління цим режимом:

● стандартний, система протягом кожної години 50 хвилин працює на обігрів приміщення та 10 – на розморожування зовнішнього блоку;

● інтелектуальний, система сама оцінює стан зовнішнього блоку та визначає, коли потрібно активувати розморожування і коли можна знову переключитися на обігрів. CH кондиціонер з інтелектуальним розморожуванням працює продуктивніше і споживає менше енергії.

А ще можна замовити техніку з Wi-Fi модулем та можливістю управління через мобільний додаток, ціна таких пристроїв вища, але не набагато.