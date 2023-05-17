Кондиціонери Сooper&Hunter (Купер Хантер) та їх можливості
На питання, який кондиціонер найзручніше в управлінні та забезпечує максимальний комфорт, багато хто відповідає: кондиціонер Купер Хантер. Кліматична техніка цього бренду має широкий набір функцій для підвищення комфорту експлуатації та оптимізації витрати електроенергії. Перш ніж купити кондиціонер Купер Хантер, варто познайомитись із цими функціями ближче.
I Feel
Буквально назва цієї інтелектуальної функції означає “я відчуваю”. У внутрішньому блоці будь-якого сучасного кондиціонера є плата керування. Мікропроцесор:
Але температура в різних зонах великого приміщення не зовсім однакова, і якщо кондиціонер оптимізує температуру поблизу внутрішнього блоку, то далеко від нього вона може відхилятися від ідеальних показників.
Кондиціонер Сooper&Hunter https://air-conditioner.ua/uk/cooperhunter/ з функцією I Feel орієнтується на показники датчика температури, вбудованого в пульт дистанційного керування. І якщо користувач натискає відповідну кнопку на ПДУ, то кондиціонер працюватиме так, щоб створити оптимальні температурні умови саме в тому місці, де знаходиться пульт (точніше, людина, яка ним користується).
Турбо режим та теплий старт
Обов’язковий конструктивний елемент кондиціонера – вентилятор. Він обдує теплообмінник внутрішнього блоку і допомагає охолодженому (або підігрітому, якщо кондиціонер працює в режимі Тепло) повітрі швидше поширитися по всьому приміщенню. Кондиціонер може працювати в режимі охолодження, обігріву або вентилятора (активізувати циркуляцію повітря в приміщенні без зміни температури, як звичайний вентилятор). З роботою вентилятора також пов’язані додаткові режими та функції:
Інтелектуальне розморожування
Коли температура за вікном опускається нижче за нуль, працюючий кондиціонер більшу частину часу нагріває повітря в приміщенні, але періодично повинен перемикатися на підігрів зовнішнього блоку, інакше той може зледеніти. Практично у всіх моделях кондиціонерів, які сьогодні є у продажу в інтернет-магазинах, розморожування активується автоматично, але існує два варіанти управління цим режимом:
А ще можна замовити техніку з Wi-Fi модулем та можливістю управління через мобільний додаток, ціна таких пристроїв вища, але не набагато.