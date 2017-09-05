Двоє тернополян отруїлись небезпечними речовинами

Дві схожі події трапились майже одночасно, але в діаметрально протилежних куточках нашої області.

Так близько 19.00 годин в реанімаційне відділення Шумської центральної районної комунальної лікарні з діагнозом «Отруєння парами бензину» госпіталізовано 10-літнього , жителя с. Васьківці Шумського району.

А вже о 20.30 годин бучацькі медики рятували жителя с.Стінка, Бучацького району. В реанімаційне відділення районної лікарні 45-річний потерпілий потрапив з діагнозом «Гостре ентеральне отруєння невідомою речовиною».

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