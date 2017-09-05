Тернополяни за воду будуть платити більше

Відкрите обговорення питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік відббулось 30 серпня у КП “Тернопільводоканал”.

часть у ньому взяли представники Територіального відділення НКРЕКП, Тернопілсьької міської ради, підприємства, мас-медіа, споживачі.

Розпочинаючи громадські слухання, директор КП “Тернопільводоканал” Володимир Кузьма зазначив, що згідно з діючими порядками, підприємство другий рік поспіль щорічно “повинно проводити на основі фактичних витрат підприємства розрахунки нових тарифів на перспективний рік, у даному випадку -2018-ий, завчасно”.

“Відбувається це за результатами першого півріччя поточного року, і відповідно, в серпні ми вже всі розрахунки передаємо на розгляд Нацкомісії, – пояснив. – Вона розглядає їх, але умовою розгляду є те, що паралельно, ми повинні ці наші розрахунки оприлюднити, основні складові тарифу, і відповідно – отримати відповідь зацікавлених сторін , як професійних інстанцій, так і споживачів, узагальнити пропозиції, якщо такі надходять, і спільно з розрахунками передати до Національної комісії. Саме сьогодні якраз відбувається етап отримання інформації від громадськості і тих, хто зацікавився цим процесом. Після цього, відповідно вже всі документи, які ми підготували, подаються на розгляд Національної комісії, з ними також триває робота, тому що є цілий ряд підрозділів Нацкомісії, які вивчають ті чи інші складові , їхню динаміку, дотримання норм витрат і так далі. Опісля, вже, коли рішення остаточно відшліфоване, цей проект буде заслуховуватись на засідання Національної комісії”.

Начальник планово-економічного відділу КП “Тернопільводоканал” Володимир Водовіз, ознайомив присутніх із проектом тарифів та наголосив, що перегляд здійснюється з метою приведення їх до економічно обгрунтованого рівня.

Згідно з поданих розрахунків планові тарифи на 2018 рік зростуть на 25% та становитимуть (без ПДВ):

– централізоване водопостачання — 5, 514 грн.;

централізоване водовідведення — 7, 131 грн.;

– послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 5, 916 грн.;

– централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 7, 682 грн..