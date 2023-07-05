Дитина сховалась під кузовом авто: суд виправдав водія резонансної ДТП

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та потерпілої на вирок Шумського районного суду від 13 грудня 2022 року, яким водія ВАТ “Тернопільобленерго” Володимира Ш. виправдано за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Володимир Ш. обвинувачувався у порушенні Правил дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого, вчиненому за таких обставин: 14 липня 2021 року, приблизно о 13 год. 30 хв. водій Володимир Ш., керуючи службовим автомобілем “УАУ-3909”, що належав ВАТ “Тернопільобленерго”, привіз до с. Цеценівка Кременецького району працівників товариства зняти показники з електролічильників. Водій припаркував автомобіль на узбіччі біля дитячого садочка та вимкнув двигун.

У цей час із розташованого навпроти двору домогосподарства вийшов хлопчик віком 2 роки 5 місяців. Дитина перейшла дорогу і підійшла до автомобіля та, пригнувшись, пролізла під арку заднього лівого колеса, розташувавшись позаду нього. Через деякий час до “УАУ-3909” повернулись працівники ВАТ “Тернопільобленерго”, водій запустив двигун і рушив з місця вперед. При цьому, задня частина арки кузова штовхнула дитину на заднє ліве колесо і відбулось затягування її тіла на колесо і стиснення між колесом і кузовом автомобіля, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала смерть дитини на місці пригоди.

Вироком Шумського районного суду від 13 грудня 2022 року Володимира Ш. визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого), та виправдано за відсутністю в його діях складу даного кримінального правопорушення.

Такий висновок районний суд обґрунтував тим, що:

– в момент початку руху автомобіля дитина знаходилась під автомобілем, а тому вона не була учасником дорожнього руху (пішоходом), і не встановлено доказів того, що до моменту наїзду він рухався по проїзній частині або перетинав її;

– дитина була повністю під кузовом автомобіля і не могла виглядати правим плечем за межі автомобіля перед початком його руху, а тому водій перед початком руху не мав об’єктивної можливості побачити його в дзеркалі заднього виду, через вікно дверей чи через відчинені двері.

Не погодившись із судовим рішенням, прокурор і потерпіла (матір дитини) подали апеляційні скарги, в яких просили даний вирок скасувати та ухвалити новий, яким визнати Володимира Ш. винним за ч. 2 ст. 286 КК України. При цьому прокурор просив призначити водієві покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки, а потерпіла – у межах санкції статті обвинувачення. Апелянти наполягали, що дорожньо-транспортна пригода сталась внаслідок допущених Володимиром Ш. порушень Правил дорожнього руху, зокрема п.10.1 Правил, оскільки перед початком від місця стоянки руху водій не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкоди або небезпеки іншим учасникам руху. Також вважали неправильним висновок суду, що малолітній потерпілий не був учасником дорожнього руху.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, повторно провівши судове слідство та дослідивши обставини справи і детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження, дійшла до висновку, що суд першої інстанції обґрунтовано ухвалив виправдувальний вирок на підставі п. 3 ч.1 ст. 373 КПК України.

Згідно з обвинувальним актом, водій Володимир Ш. деякий час стояв на узбіччі, а потім запустив двигун автомобіля, не переконався, що це буде безпечним, розпочав рух та спричинив ДТП, в якій загинула малолітня дитина.

Апеляційний суд лише частково погодився з доводами апелянтів, а саме в тому що малолітній потерпілий, який перейшов через дорогу і перебував на узбіччі, відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України “Про дорожній рух” і Правил дорожнього руху був учасником дорожнього руху як пішохід.

Разом із тим, апеляційний суд вказав про обґрунтованість висновків суду першої інстанції в частині того, що в цій справі сторона обвинувачення не надала належних, допустимих та достовірних доказів, які би в сукупності поза розумним сумнівом підтвердили, що обвинувачений Володимир Ш. мав технічну можливість уникнути наїзду на малолітнього і порушив Правила дорожнього руху.

Так, в ході досудового розслідування та під час судового слідства Володимир Ш. вини не визнав і стверджував, що, перш ніж рушити з місця, він подивився в дзеркала заднього виду, у тому числі, і ліве, але нікого на дорозі не побачив, тому завів автомобіль і поїхав вперед.

Допитана у судовому засіданні свідок Г. підтвердила, що бачила початок руху автомобіля, але в цей момент дитини на дорозі або поряд із автомобілем не було. Тіло дитини вона виявила коли авто поїхало.

Відповідно до висновків судових автотехнічних експертиз і пояснень допитаних у судовому засіданні експертів, даних про те, що з місця водія автомобіля було видно частину тіла дитини, яка знаходилась у просвіті між заднім лівим колесом та кузовом автомобіля, не встановлено.

Таким чином, перед початком руху автомобіля водій об’єктивно був не спроможний виявити небезпеку або перешкоду для руху.

Тому в даному випадку районний суд правильно застосував закріплений у ст. 17 КПК України принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, згідно з яким ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не довела винуватість особи поза розумним сумнівом.

З огляду на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційні скарги прокурора та потерпілої залишила без задоволення, а вирок Шумського районного суду від 13 грудня 2022 року – без змін.