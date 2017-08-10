Дивовижний гурт на Тернопільщині вже 36 років очолює Галина Шляхчук

Залісці Збаразького району — село, де шанують народні звичаї та люблять українську пісню. Осередком мистецтва є сільський будинок культури, який вже 36 років очолює Галина Шляхчук. З 1984 року вона ще й організатор та душа фольклорно-обрядового ансамблю «Заліщанка». Чверть століття тому він удостоївся почесного звання «народний». Галина Іванівна за фахом — режисер театрального колективу, тож коли приїхала на роботу у Залісці, одразу поставила за мету відродити давні традиції волинського села. Завдяки її режисерському хисту з’явилися етнографічні вистави «Вінкоплетини», «Весілля», «Хрестини», толоки «Валькування хати» та «Копання карчох (картоплі)», «Проводи до армії», «Обжинки», «Колодка».

Учасники ансамблю — це 36 співучих мешканців Залісців. Незважаючи на те, що багато з них уже поважного віку (декому виповнилося 70), вони є активними учасниками розмаїтих обласних та районних мистецьких конкурсів і свят. «Заліщанка» двічі підкорювала столичну публіку та стільки ж разів ставала лауреатом обласного фольклорного конкурсу імені Володимира Гнатюка. Торік ансамбль зайняв перше місце у телепроекті «Фольк-music». Нині учасники колективу активно готуються до поїздки в Польщу — вивчають старовинні польські пісні, які колись виконували у Залісцях.

Дивує «Заліщанка» не лише акторським та співочим талантом, а й оригінальними костюмами, узори для яких малює Галина Шляхчук, а відтак разом із учасницями колективу вишиває їх бісером. Приємно, що у Залісцях підростає молоде творче покоління — два роки тому Галина Іванівна зорганізувала дитячий вокально-танцювальний ансамбль. У планах цієї талановитої жінки — створити хату-музей, у якій будуть зібрані старовинні предмети побуту місцевих мешканців. А головне тут витатиме український дух та оживатимуть багаті традиції волинського села у виконанні «Заліщанки».

На фото Василя БАЛЮХА — учасники народного фольклорно-обрядового ансамблю «Заліщанка» Газета “Сільський господар плюс”