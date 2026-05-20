У Тернополі чоловік із молотком відібрав у знайомого телефон «на ЗСУ»

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав винним жителя Тернополя у відкритому викраденні мобільного телефону із застосуванням насильства в умовах воєнного стану та призначив йому 7 років позбавлення волі.

Як встановив суд, подія сталася 18 січня 2025 року в одній із квартир Тернополя. Під час конфлікту обвинувачений силоміць відібрав у потерпілого мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 13 Pro», а також, за даними слідства, наносив йому удари руками, ногами та молотком, вимагаючи пароль до пристрою.

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Судово-медична експертиза зафіксувала садна, синці та інші травми голови, рук і ніг.

Обвинувачений у суді вини не визнав. Він стверджував, що конфлікт виник через суперечку щодо передачі телефону «на потреби ЗСУ», а сам телефон нібито міг забрати інший чоловік, який перебував у квартирі. Однак суд визнав ці пояснення неправдивими та такими, що спрямовані на уникнення відповідальності.

Під час розгляду справи суд дослідив показання потерпілого, свідків, результати слідчого експерименту, протоколи оглядів та експертиз. Один зі свідків повідомив, що бачив, як обвинувачений забрав телефон і заявив, що це буде «донат» для військових. Інша свідка розповіла, що чоловік зізнався їй у побитті потерпілого та заволодінні телефоном.

Вартість викраденого телефону експерти оцінили у понад 7,9 тисячі гривень.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений в умовах воєнного стану.

Також суд зарахував обвинуваченому термін попереднього ув’язнення та час перебування під цілодобовим домашнім арештом. До набрання вироком законної сили йому продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язали носити електронний браслет.

Окрім цього, з чоловіка стягнуть майже 2 тисячі гривень процесуальних витрат за проведення експертизи.