Михайло Головка пропіарився, а судитимуть іншого. Прокурора взялася за руйнування фундаменту будинку XVI століття
Судитимуть колишнього посадовця через пошкодження об’єкта археологічної спадщини, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Нагадаємо, у Кременці, що на Тернопільщині, на Замковій горі відкрили 30-метровий флагшток. Щоб його закріпити на висоті 110 метрів від підніжжя гори Бона, робітники вирили колтован та залили його бетоном. Під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку XVI століття.
Тодішній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко на своїй facebook-сторінці похвалився рекордом України за найвищий флагшток заввишки 35 метрів. Він також опублікував світлини з місця події. І тепер за цю піар-акцію відповідатиме колишній директор державного історико-архітектурного заповідника.
Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) щодо колишнього директора державного історико-архітектурного заповідника.
За даними слідства колишній керівник установи незаконно надав письмову згоду одному із благодійних фондів на проведення робіт щодо встановлення флагштока на горі Бона.
При виконанні вищевказаних робіт пошкоджено обʼєкт археологічної спадщини в межах памʼятки національного значення «Замок. Руїни IX–XVI ст.». Збитки, завдані історико-архітектурному заповіднику, становлять понад 726 тис грн.
Розслідування здійснювали слідчі поліції.