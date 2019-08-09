Фермерським господарствам Тернопільщини нараховано компенсацію у розмірі 10,67 млн грн

Станом на 1 серпня за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» фермерським господарствам нараховано 10,67 млн грн. Кошти нараховані за наступними напрямами:

– часткова компенсація вартості техніки та обладнання – 3,22 млн грн. (35 господарств);

– здешевлення кредитів – 37,1 тис грн. (3 господарства);

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь – новоствореним фермерським господарствам – 222 тис грн.(4 господарства);

– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь для фермерських господарств (крім новостворених) 1,83 млн грн. (55 господарств).

«Підтримка фермерських господарств на поворотній основі» – 5,362 млн. грн. (17 господарств)

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