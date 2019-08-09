На Тернопільщині чоловік напився і пробував звести рахунки із життям

Ціла драма розігралась ввечері 6 серпня в с. Кретівці Збаразького району. 48-річний місцевий житель вирішив вчинити самогубство, але по-тверезому, напевно не виходило, тому не обійшлось без надмірної кількості алкоголю. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов у власний гараж, зачинився та завів автомобіль. На щастя, за допомогою сусідів, самогубцю вдалось дістати із задимленого гаража та передати медикам. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення Збаразької районної лікарні з діагнозом «Незавершена суїцидальна спроба, алкогольне сп’яніння, отруєння чадним газом».

Поділіться:









