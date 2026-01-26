Фішинг під виглядом покупки вишиванки: жителька Тернополя втратила понад 52 тисячі гривень

Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян: шахраї активно використовують фішингові посилання під час купівлі-продажу товарів через інтернет.



До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Тернопіль 1966 року народження про те, що вона стала жертвою інтернет-шахрайства.



За словами заявниці, вона переписувалася у месенджері з невідомою особою, яка нібито мала намір придбати вишиванку.



Оголошення про продаж товару жінка розмістила на платформі продажу товарів.



Під приводом «отримання коштів за товар» співрозмовник надіслав їй фішингове посилання.



Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела реквізити своїх банківських карток.



У подальшому з двох карткових рахунків було списано 52 600 гривень.



За даним фактом розпочато перевірку, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліція застерігає, щоб не стати жертвою подібних злочинів, дотримуйтеся простих, але важливих правил безпеки:



– ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими в месенджерах;



– не вводьте реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код та SMS-коди на сторонніх сайтах;



– користуйтеся лише офіційними сервісами доставки та оплати платформи OLX;



– пам’ятайте: покупцеві не потрібні ваші карткові дані для переказу коштів;



– у разі найменшої підозри – припиняйте спілкування та повідомляйте поліцію.



Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся на лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції.







