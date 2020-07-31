Шумчани, які прибирали міський пляж, отримали “бонус”

Шумчани і гості міста уже полюбили парк «Соснина», в умовах карантину це місце найчастіше вибирають для відпочинку та дозвілля.

З ініціативи Шумської міської ради сьогодні у парку провели значні роботи з благоустрою. До прибирання долучилися працівники КП «Шумськкомунсервіс» із своєю технікою. Обсяг робіт був значний: обкошування; очищення бруківки; територію пляжу очистили від трави, підсипали та розгорнули пісок.

Приємно відзначити те, що навіть звичайні відвідувачі парку долучилися до оновлення пляжу, за що міська рада їм дуже вдячна. Після чого вони безкоштовно покаталися на катамарані, як маленька подяка за небайдужість. Запрошуємо активних мешканців долучатися до життя громади та готові допомагати реалізовувати ваші ініціативи!

Останній день липня, це ще не завершення пляжного сезону. Ласкаво просимо у парк «Соснина»!